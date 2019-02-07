В Пензе обсудили реконструкцию дороги в районе Бригадирского моста

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-07T18:05:08+03:00

На эти цели планируется потратить более четырех миллиардов рублей

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Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Игорь Астахов и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко посетили несколько районов Пензы. Губернатор региона Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев рассказали о планах реконструкции дороги в районе Бригадирского моста.

Проект намечается глобальный: он предусматривает устройство развязки и дорожного кольца, что позволит увеличить интенсивность движения на участке.

- Мы расширим дорогу до четырех полос, обустроим тротуары, освещение, газон, ливневую канализацию, - рассказал подробнее мэр Виктор Кувайцев. - Это решит проблему пробок на этом участке улично-дорожной сети и разгрузит центральные улицы от грузового транспорта.

Общая стоимость работ составит свыше четырех миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU