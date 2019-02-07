В Пензе обсудили реконструкцию дороги в районе Бригадирского моста
Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Игорь Астахов и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко посетили несколько районов Пензы. Губернатор региона Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев рассказали о планах реконструкции дороги в районе Бригадирского моста.
Проект намечается глобальный: он предусматривает устройство развязки и дорожного кольца, что позволит увеличить интенсивность движения на участке.
- Мы расширим дорогу до четырех полос, обустроим тротуары, освещение, газон, ливневую канализацию, - рассказал подробнее мэр Виктор Кувайцев. - Это решит проблему пробок на этом участке улично-дорожной сети и разгрузит центральные улицы от грузового транспорта.
Общая стоимость работ составит свыше четырех миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU