Летом в Саранске пройдет отборочный матч на ЕВРО-2020

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-07T17:54:22+03:00

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8 июня на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч в рамках отбора к ЕВРО-2020. Об этом вчера вечером сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

- Очень приятно, что столица Мордовии вошла в число городов, где пройдут важные игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, - отметил Глава Мордовии Владимир Волков. - Летом прошлого года Саранск доказал, что способен принять десятки тысяч болельщиков со всего мира на высочайшем уровне. И был оценен как самый комфортный и гостеприимный город мундиаля. Уверен, что матч сборной России в Саранске станет главным футбольным событием года, а его организация будет соответствовать лучшим стандартам.

Руководитель республики добавил, что сейчас нужно эффективно использовать наследие чемпионата мира по футболу, развивать этот вид спорта в республике среди молодежи. Игра национальной команды на стадионе «Мордовия Арена» станет очередным шагом вперед в этой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU