Жители Пензенской области оформили более 2000 благотворительных подписок
За прошлый год жители Пензенской области выписали 2287 экземпляров журналов и газет для региональных социальных учреждений. Основную помощь социальным учреждениям оказали жители столицы региона - в общей сложности они выписали 2150 изданий. В области активнее всего на призыв помочь отреагировали жители Никольского, Сосновоборского и Городищенского районов.
В Пензенскую школу-интернат для глухих и слабослышащих детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, поступили детские журналы. Свежую прессу получила и Неверкинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Светланы Козловой, издания сюда теперь приносят пакетами:
- Уважаемые жители Пензенской области, мы благодарим вас за поддержку! Теперь дети ежемесячно получают замечательные, красочные издания. Журналов хватает для каждого ребенка! Спасибо!
За 2018 год жители региона подписали на газеты и журналы 27 социальных учреждений Пензенской области.
СПРАВКА «КП»
Благотворительную акцию «Дерево Добра» Почта России проводит с 2015 года: каждый желающий может оформить подписку на периодические издания для постояльцев социальных учреждений области.
ИСТОЧНИК KP.RU