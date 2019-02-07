Жители Пензенской области оформили более 2000 благотворительных подписок

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-07T17:49:20+03:00

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За прошлый год жители Пензенской области выписали 2287 экземпляров журналов и газет для региональных социальных учреждений. Основную помощь социальным учреждениям оказали жители столицы региона - в общей сложности они выписали 2150 изданий. В области активнее всего на призыв помочь отреагировали жители Никольского, Сосновоборского и Городищенского районов.

В Пензенскую школу-интернат для глухих и слабослышащих детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам, поступили детские журналы. Свежую прессу получила и Неверкинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Светланы Козловой, издания сюда теперь приносят пакетами:

- Уважаемые жители Пензенской области, мы благодарим вас за поддержку! Теперь дети ежемесячно получают замечательные, красочные издания. Журналов хватает для каждого ребенка! Спасибо!

За 2018 год жители региона подписали на газеты и журналы 27 социальных учреждений Пензенской области.

СПРАВКА «КП»

Благотворительную акцию «Дерево Добра» Почта России проводит с 2015 года: каждый желающий может оформить подписку на периодические издания для постояльцев социальных учреждений области.

ИСТОЧНИК KP.RU