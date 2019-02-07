В Пензе снова пройдет «горячая линия» с главным онкологом региона
Задать свои вопросы граждане смогут в понедельник
Алексей Олегович ТруновФото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Главный онколог Пензенской области Алексей Олегович Трунов снова ответит на вопросы пензенцев. «Горячая линия» будет работать в понедельник с 16 до 18 часов. Звонки принимаются по номеру: 8-904-263-20-20.
- Люди должны помнить о том, что такая проблема есть, и в борьбе с онкологическими заболеваниями, они не одиноки, - говорит Алексей Трунов. - В первую очередь психологическая помощь необходима людям, когда поступают звонки на телефон горячей линии.
ИСТОЧНИК KP.RU