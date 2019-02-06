В Пензе двое парней украли телефон у несовершеннолетней прохожей
Возбуждено уголовное дело
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Вечером 3 февраля двое пензенцев 1993 и 2000 годов рождения распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, младший соучастник предложил ограбить кого-нибудь из прохожих. Выбор пал на 16-летнюю девушку.
Подкараулив ее на улице Толстого, один из парней повалили пострадавшую в снег, а второй вырвал из ее рук телефон. После этого злоумышленники сбежали, но в тот же вечер их задержала полиция. Украденный телефон изъят.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU