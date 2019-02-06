2019-02-06T18:36:07+03:00
Происшествия

Сотрудник полиции, сбивший велосипедиста в Спасске, предстал перед судом

Приговор пока не вступил в законную силу
Анна ЧЕРНАЯ
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Бывший сотрудник полиции 1992 года рождения предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде и нарушение ПДД, повлекшем за собой смерть человека.

Прошлым летом нетрезвый мужчина, возвращаясь вечером домой на личном автомобиле, сбил велосипедиста 1936 года рождения. Спустя неделю пострадавший, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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