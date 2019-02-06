Сотрудник полиции, сбивший велосипедиста в Спасске, предстал перед судом
Приговор пока не вступил в законную силу
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Бывший сотрудник полиции 1992 года рождения предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде и нарушение ПДД, повлекшем за собой смерть человека.
Прошлым летом нетрезвый мужчина, возвращаясь вечером домой на личном автомобиле, сбил велосипедиста 1936 года рождения. Спустя неделю пострадавший, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.
Приговором суда водителю назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU