Пензенский СУ СК проверит информацию о пострадавшей на детской площадке девочке
Пензенский СУ СК проверит информацию о пострадавшем на детской площадке девочке Вчера и сегодня ряд пензенских СМИ сообщили о ЧП на детской площадке в одном из городских торговых центров. По их информации двухлетняя девочка во время игры столкнулась с д
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Вчера и сегодня ряд пензенских СМИ сообщили о ЧП на детской площадке в одном из городских торговых центров. По их информации двухлетняя девочка во время игры столкнулась с другим ребенком, который катался на тарзанке. В итоге малышка рассекла лоб.
Следствию удалось определить, где произошло ЧП. Сейчас представители ведомства устанавливают все обстоятельства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU