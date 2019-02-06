Пензенский СУ СК проверит информацию о пострадавшей на детской площадке девочке

СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-06T18:57:45+03:00

Пензенский СУ СК проверит информацию о пострадавшем на детской площадке девочке Вчера и сегодня ряд пензенских СМИ сообщили о ЧП на детской площадке в одном из городских торговых центров. По их информации двухлетняя девочка во время игры столкнулась с д

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Вчера и сегодня ряд пензенских СМИ сообщили о ЧП на детской площадке в одном из городских торговых центров. По их информации двухлетняя девочка во время игры столкнулась с другим ребенком, который катался на тарзанке. В итоге малышка рассекла лоб.

Следствию удалось определить, где произошло ЧП. Сейчас представители ведомства устанавливают все обстоятельства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU