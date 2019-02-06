Пензенское предприятие представило свою продукцию на международной выставке одежды
Гости высоко оценили качество спортивных костюмов от региональных производителей
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Пензенское предприятие « N1Sport» представило коллекцию спортивной на ведущей международной выставке «ISPO 2019», которая проходила с 3 по 6 февраля в Мюнхене.
В рамках выставки пензенская компания продемонстрировала образцы спортивной одежды собственного производства для лыжных гонок, велоспорта, фитнеса и командных видов спорта, таких как регби, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей. Стенд нашей компании посетила делегация Минпромторга России во главе с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктором Евтуховым.
ИСТОЧНИК KP.RU