Пензенское предприятие представило свою продукцию на международной выставке одежды

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-06T16:33:58+03:00

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Пензенское предприятие « N1Sport» представило коллекцию спортивной на ведущей международной выставке «ISPO 2019», которая проходила с 3 по 6 февраля в Мюнхене.

В рамках выставки пензенская компания продемонстрировала образцы спортивной одежды собственного производства для лыжных гонок, велоспорта, фитнеса и командных видов спорта, таких как регби, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей. Стенд нашей компании посетила делегация Минпромторга России во главе с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктором Евтуховым.

ИСТОЧНИК KP.RU