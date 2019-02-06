Пензенцев приглашают бесплатно посетить музеи

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-06T14:31:40+03:00

Акция, приуроченная к 80-летию региона, пройдет в ближайшие выходные

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\По инициативе губернатора Ивана Белозерцева, 9 и 10 февраля ряд музеев Пензенской области будут принимать посетителей бесплатно.

В акции примут участие музеи:

- ФГБУК "Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" (Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, улица Бугор 1/1);

Государственные музеи Пензенской области:

- ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области»:

- Литературный музей (г. Пенза, ул. Кирова, 2);

- Музей А.Н. Радищева (село Радищево, ул. Центральная, 66);

- Музей А.И. Куприна (село Наровчат, ул. Куприна, 3);

- Музей В.Г. Белинского (г. Белинский, ул. Лермонтовская, 79);

- ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей»:

- Музей народного творчества (г. Пенза, ул. Куйбышева, 45);

- Музей И.Н. Ульянова (г. Пенза, ул. Красная, 54А);

- Музей В.О. Ключевского (г. Пенза, ул. Ключевского, 66-68);

- ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого»:

- Картинная галерея, Губернаторский дом (Пенза, ул. Советская, 3, 5);

- Никольский музей стекла и хрусталя (г. Никольск, ул. Комсомольская, 21);

- Музей одной картины им. Г.В. Мясникова (г. Пенза, ул. Кирова, 11) (сеансы по предварительной записи);

Муниципальные музеи Пензенской области:

- МБУК "Музей народного творчества Спасского района Пензенской области" (г. Спасск, Советская площадь,34);

- МУК "Кузнецкий музейно-выставочный центр" (г. Кузнецк, ул. Ленина, 270, ул. Ленина, 291а);

- МБУК "Музей А.Г. Малышкина Мокшанского района Пензенской области" (р.п. Мокшан, ул. Пензенская, 17);

- МБУК "Музей-заповедник" Наровчатского района Пензенской области" (с. Наровчат, ул. Советская, 29);

- МКУК "Историко-краеведческий музей" г. Сердобска Сердобского района (г. Сердобск, ул. Гагарина, 13);

- МУК "Поимский историко-архитектурный музей Белинского района Пензенской области" (с. Поим, ул. Садовая, 39);

- МБУК "Краеведческий музей" п. Сосновоборск Пензенской области" (п. Сосновоборск, ул. Фрунзе, 6Б);

- МУК "Музейно-выставочный центр г. Заречного Пензенской области" (г. Заречный, ул. Спортивная, 4);

- МБУК "Краеведческий музей г. Никольска Никольского района Пензенской области" (г. Никольск, ул. Ульяновская, 6Б)

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