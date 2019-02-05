2019-02-05T18:04:12+03:00
Общество

Пензенская делегация отправилась на выставку «АгроФарм-2019»

Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня специалисты в области развития животноводства министерства сельского хозяйства Пензенской области приехали на выставку «АгроФарм». Она будет проходить до 7 феврая в Москве.

В течение трех дней работы «АгроФарм» российские и зарубежные производители продемонстрируют широкий ассортимент оборудования и услуг в области молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства, козоводства, овцеводства и других направлений отрасли. На выставке будут представлены достижения генетики и ветеринарной медицины, племенной материал, корма, инновационное автоматизированное оборудование для животноводческих ферм и зарубежные новинки, предназначенные для российского рынка.

Пензенские специалисты в области животноводства принимают участие в работе конференции «Реализация пилотных проектов по созданию племенной базы молочного скотоводства», организатором которой выступает минсельхоз России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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