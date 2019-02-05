2019-02-05T17:57:07+03:00
Политика

Мордовия сохраняет максимальную политическую устойчивость

Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня фонд «Петербургская политика» опубликовал исследование, посвященное устойчивости субъектов Российской Федерации. По итогам января Мордовия заняла четвертое место в стране, сохранив позиции в лидирующей группе регионов с максимальными социально-политическими показателями.

Аналитики фонда традиционно назвали несколько событий, повлиявших на высокое место республики. Первое из них - рабочая встреча Главы Мордовии Владимира Волкова и гендиректора АО «Оптиковолоконные системы» Андрея Николаева. В прошлом году завод выпустил почти два миллиона километров оптического волокна и при этом впервые вышел на чистую прибыль.

Сейчас при поддержке Фонда развития промышленности РФ предприятие реализует проект по увеличению производственных мощностей до четырех миллионов километров. В рамках проекта завершен монтаж дополнительного технологического оборудования и инженерных систем, проводятся пуско-наладочные работы. Выход на увеличенную производственную мощность запланирован на второй квартал этого года.

Не осталась без внимания и встреча Владимира Волкова с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Саранск» Максимом Автаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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