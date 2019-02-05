2019-02-05T17:48:24+03:00
Общество

Пензенский агропромышленный колледж признан одним из лучших в стране

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Пензенский агропромышленный колледж вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лучший колледж РФ-2018».

Учреждение награждено дипломом лауреата конкурса и почетной медалью, а также сертификатом на право использования логотипа «Лучшие колледжи Российской Федерации-2018» в рекламе, на фирменных бланках и других официальных документах.

Пензенский социально-педагогический колледж также стал одним из лучших в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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