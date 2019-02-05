2019-02-05T16:45:08+03:00
Общество

Пензенцам предложили выбрать внешний вид фонтана

Окончательный вариант будет озвучен до конца февраля
Анна ЧЕРНАЯ
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После ремонта площади Ленина в Пензе преобразятся и окрестности городского фонтана. Департамент градостроительства области предложил гражданам принять активное участие в этом и высказать свое мнение о проектах, предложенных архитекторами в январе этого года. Инициативу поддержал и губернатор.

- Нужно проанализировать выбор жителей и после этого принять окончательное решение, - отметил Иван Белозерцев.

На суд горожан предлагается четыре проекта, которые отличаются не только внешним видом самого фонтана, но и его возможностями и оформлением всей площади в целом. Посмотреть все варианты можно на сайте регионального правительства.

До конца февраля любой желающий может направить свои мысли и идеи на электронный адрес Департамента Градостроительства и архитектуры - depg58@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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