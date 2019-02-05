Пензенцам предложили выбрать внешний вид фонтана
После ремонта площади Ленина в Пензе преобразятся и окрестности городского фонтана. Департамент градостроительства области предложил гражданам принять активное участие в этом и высказать свое мнение о проектах, предложенных архитекторами в январе этого года. Инициативу поддержал и губернатор.
- Нужно проанализировать выбор жителей и после этого принять окончательное решение, - отметил Иван Белозерцев.
На суд горожан предлагается четыре проекта, которые отличаются не только внешним видом самого фонтана, но и его возможностями и оформлением всей площади в целом. Посмотреть все варианты можно на сайте регионального правительства.
До конца февраля любой желающий может направить свои мысли и идеи на электронный адрес Департамента Градостроительства и архитектуры - depg58@yandex.ru
ИСТОЧНИК KP.RU