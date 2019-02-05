2019-02-05T14:59:40+03:00
Политика

Владимир Волков снова признан одним из самых влиятельных губернаторов в России

По сравнению с рейтингом прошлого месяца Глава РМ сохранил свои позиции
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Мордовии Владимир Волков остался на 12 месте в группе руководителей с очень сильным влиянием. Об этом сообщается в январском исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций, опубликованном сегодня.

Как отмечает генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, на позиции губернаторов оказали воздействие претензии к работе коммунальных служб, скандалы в бюджетных учреждениях, а также реализация крупных проектов в транспортной и социальной сфере при поддержке федерального центра и ротация в руководстве региональных отделений «Единой России».

Кроме того, в прошлом месяце дополнительно возросло значение антикоррупционных мероприятий федеральных властей как фактора, формирующего уровень влияния глав регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенская делегация отправилась на выставку «АгроФарм-2019»
Мордовия сохраняет максимальную политическую устойчивость
Пензенский агропромышленный колледж признан одним из лучших в стране
Пензенцам предложили выбрать внешний вид фонтана
В воскресение в Саранске будут продавать валенки от республиканских умельцев
В Саранске на карантин закрыли 10 классов в школах и три группы в детских садах
Жители Саранска теперь могут общаться с городской мэрией через соцсети
В Пензе открылся Музей спорта региона
В субботу пензенцы снова встанут на лыжи
Пензенцы купили втрое больше флагманов и предпочли trade-in кредитам
В Пензе начали подготовку к паводку
Мероприятия в честь 80-летия Пензенской области посетил Александр Самокутяев
Владимир Колокольцев поздравил пензенцев с 80-летием образования региона
Мордовия вошла в пятерку регионов-лидеров по приросту производства мяса птицы
Владимир Колокольцев вручил награды пензенским ветеранам органов внутренних дел
Пензенец во время драки ранил приятеля осколком зеркала
Пензенское Законодательное Собрание посетил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Полпред Президента в ПФО посетил пензенский «Дом Вероники»
В Пензенской области заработала «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание