Владимир Волков снова признан одним из самых влиятельных губернаторов в России

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-05T14:59:40+03:00

По сравнению с рейтингом прошлого месяца Глава РМ сохранил свои позиции

Изменить размер текста: A A

Глава Мордовии Владимир Волков остался на 12 месте в группе руководителей с очень сильным влиянием. Об этом сообщается в январском исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций, опубликованном сегодня.

Как отмечает генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, на позиции губернаторов оказали воздействие претензии к работе коммунальных служб, скандалы в бюджетных учреждениях, а также реализация крупных проектов в транспортной и социальной сфере при поддержке федерального центра и ротация в руководстве региональных отделений «Единой России».

Кроме того, в прошлом месяце дополнительно возросло значение антикоррупционных мероприятий федеральных властей как фактора, формирующего уровень влияния глав регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU