В воскресение в Саранске будут продавать валенки от республиканских умельцев

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-04T17:47:46+03:00

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10 февраля во Дворце культуры городского округа Саранск впервые состоится выставка-продажа «Валенки мордовские», где каждый желающий сможет купить валенки, варежки, перчатки, носки и другие изделия из натуральной шерсти.

- Приглашайте мастеров из районов республики. У кого-то есть потребность продать изделия из шерсти, кто-то хочет их приобрести. Предоставим такую возможность», - поручил начальнику Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмиле Даниловой мэр Петр Тултаев.

По вопросам участия в выставке «Валенки мордовские» можно обращаться по телефону 8 (342) 24-15-40.

ИСТОЧНИК KP.RU