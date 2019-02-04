2019-02-04T17:45:22+03:00
Общество

В Саранске на карантин закрыли 10 классов в школах и три группы в детских садах

Но заболеваемость остается на более низком уровне, чем в прошлом году
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня на планерке в городской мэрии обсудили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в школах и детских садах Саранска.

- На карантин закрыто 10 классов в школах №41, 26, 24, Зыковской и Луховском лицее. В прошлом году в это время было закрыто 25 классов. В детских садах три группы закрыто на карантин, доложила заместитель директора Департамента по социальной политике начальник управления образования Оксана Шуляпова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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