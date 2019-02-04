2019-02-04T17:29:41+03:00
Общество

Жители Саранска теперь могут общаться с городской мэрией через соцсети

Официальные аккаунты ведомства появились на сайтах «Одноклассники» и «Вконтакте»
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня Глава Саранска Петр Тултаев призвал руководителей структурных подразделений Администрации города быть готовыми к тому, что в скором времени всем им придется зарегистрироваться в социальных сетях и максимально реагировать на обращения жителей.

- В наши дни это необходимо, - подчеркнул мэр. - Прошу максимально оперативно в рамках своей компетенции и возможностей. Нужно быть готовыми и к критике, в том числе неконструктивной. Я прошу заместителей, руководителей управлений, глав районных администраций, кто еще не зарегистрирован в соцсетях, быть готовыми к тому, что придется сделать это.

Аккаунт официального представителя Администрации города «Вконтакте» создан под именем Мэрия Саранска, в «Одноклассниках» - Администрация Саранска. В обеих социальных сетях официальные группы соответствуют названию органа местного самоуправления и именуются Администрация городского округа Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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