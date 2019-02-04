В Пензе открылся Музей спорта региона

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-04T16:58:16+03:00

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В пензенском Дворце единоборств «Воейков» открылся Музей спорта. В центральном зале все желающие смогут увидеть подлинные медали и костюмы участников Олимпийских игр, спортивные кубки, макеты спортивных сооружений Пензы, спортивную форму атлетов разных лет. Экспонаты второго зала расскажут об истории развития футбола в России, третьего - о развитии ГТО. Третий зал посвящен развитию ГТО в нашей стране.

Музей работает со среды по воскресение, с 10 до 17 часов. С 14 до 14 часов – перерыв на обед.

ИСТОЧНИК KP.RU