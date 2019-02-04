2019-02-04T16:21:13+03:00
Спорт

В субботу пензенцы снова встанут на лыжи

Регион опять присоединится к акции «Лыжня России»
Анна ЧЕРНАЯ
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В субботу россияне опять покажут свою волю к победе: по всей стране пройдет традиционная массовая лыжная гонка. Спортсмены и любители, пенсионеры и дети – к участию приглашаются все желающие.

В этом году в гонке, которая пройдет в районе лыжного стадиона «Снежинка», примут участие более 3500 человек. Им предстоит преодолеть две дистанции – в пять и десять километров.

Программа «Лыжни России-2019»:

10.00-11.30 - Регистрация участников

11.20-11.40 - Построение участников

11.45 - Торжественная церемония открытия соревнований

12.00 - Старт забегов на пять и десять километров. VIP-забег и забег подготовленных спортсменов;

12.05 - Старт забега на десять километров (мужчины и женщины 1999 г.р. и старше)

12.10 - Старт забега на пять километров (юноши и девушки 2000 г.р. и младше)

13.30-14.00 - Награждение победителей и призеров соревнований

12.00-14.00 - Выступление творческих коллективов

ИСТОЧНИК KP.RU

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