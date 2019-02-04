В субботу пензенцы снова встанут на лыжи
В субботу россияне опять покажут свою волю к победе: по всей стране пройдет традиционная массовая лыжная гонка. Спортсмены и любители, пенсионеры и дети – к участию приглашаются все желающие.
В этом году в гонке, которая пройдет в районе лыжного стадиона «Снежинка», примут участие более 3500 человек. Им предстоит преодолеть две дистанции – в пять и десять километров.
Программа «Лыжни России-2019»:
10.00-11.30 - Регистрация участников
11.20-11.40 - Построение участников
11.45 - Торжественная церемония открытия соревнований
12.00 - Старт забегов на пять и десять километров. VIP-забег и забег подготовленных спортсменов;
12.05 - Старт забега на десять километров (мужчины и женщины 1999 г.р. и старше)
12.10 - Старт забега на пять километров (юноши и девушки 2000 г.р. и младше)
13.30-14.00 - Награждение победителей и призеров соревнований
12.00-14.00 - Выступление творческих коллективов
ИСТОЧНИК KP.RU