Пензенцы купили втрое больше флагманов и предпочли trade-in кредитам

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-04T16:21:34+03:00

МТС подвела итоги продаж в розничной сети за 2018 год и выяснила, что и как предпочитали покупать жители Пензенской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор пензенского филиала МТС Павел Плясенко

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Самый значительный рост – почти в три раза, – в пензенских салонах МТС показали смартфоны по цене от 30 до 40 тысяч рублей, к которым относятся, в частности, флагманские модели известных брендов двух-трехлетней давности. При этом пензенцы реже, чем годом ранее, оформляли кредиты на приобретение смартфонов – более удобным и выгодным оказалось обменивать старый гаджет на новый по модели trade-in, оформлять подписку или получать кэшбэк за покупки «живыми» деньгами.

Несмотря на рост спроса на дорогие аппараты, хитом пензенской розницы МТС в 2018 году остались «середнячки» - каждый второй пензенец, зашедший в салон МТС за покупкой, остановил свой выбор на смартфоне Huawei стоимостью не выше 15 тысяч рублей. Самыми популярными среди покупателей моделями стали Honor 7A Pro и Honor 9 Lite - их выбирали забольшой экран, удобный для просмотра фото и видео, мощную батарею, хорошую камеру и возможность работать сразу в нескольких приложениях. Спрос на бюджетные смартфоны со скромным функционалом в пензенских салонах МТС снизился в 2018 году почти на четверть по сравнению с предыдущим годом – покупатели предпочитали заплатить на несколько тысяч больше и обзавестись гаджетом, который будет отвечать всем современным требованиям и который не придется менять в ближайшие год-два.

В тройку самых продаваемых брендов в пензенских салонах МТС в 2018 году, кроме Huawei/Honor, вошли Samsung и Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU