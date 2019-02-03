В Пензе начали подготовку к паводку
Вчера мэр Виктор Кувайцев провел объезд города, в ходе которого оценил районы, уязвимые во время паводка. Всего таких мест порядка 45.
- В этом году ожидается сложная паводковая обстановка. Снежный покров превышен почти в три раза среднегодового показателя, - отметил мэр и поручил главам районов предварительно просчитать, какой объем снега нужно вывезти, чтобы обезопасить жителей. – Мы должны серьезно подготовиться к началу тепла во избежание негативных последствий в период паводка.
Кроме того, в рамках выездного совещания глава исполнительной власти города подчеркнул, что автодороги в Пензе находятся в удовлетворительном состоянии, но в некоторых местах проезжая часть остается сужена.
ИСТОЧНИК KP.RU