Мероприятия в честь 80-летия Пензенской области посетил Александр Самокутяев

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-03T14:07:18+03:00

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Герой России космонавт Александр Самокутяев прибыл в Пензу на празднование 80-летия области в пятницу.

- За 80 лет Пензенская область стала известной не только в Советском Союзе и в современной России, но и далеко за рубежом. А люди остались те же: добрые, открытые, - сказал журналистам Александр Самокутяев. - Наверное, на свете ничего нет лучше любви. Наши земляки ею богаты. Открытые глаза и улыбки говорят о том, что жителям региона можно доверять.

ИСТОЧНИК KP.RU