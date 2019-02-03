Мероприятия в честь 80-летия Пензенской области посетил Александр Самокутяев
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Герой России космонавт Александр Самокутяев прибыл в Пензу на празднование 80-летия области в пятницу.
- За 80 лет Пензенская область стала известной не только в Советском Союзе и в современной России, но и далеко за рубежом. А люди остались те же: добрые, открытые, - сказал журналистам Александр Самокутяев. - Наверное, на свете ничего нет лучше любви. Наши земляки ею богаты. Открытые глаза и улыбки говорят о том, что жителям региона можно доверять.
ИСТОЧНИК KP.RU