Владимир Колокольцев поздравил пензенцев с 80-летием образования региона

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-02T13:47:14+03:00

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на торжественном собрании, посвященном 80-летию образования Пензенской области.

Глава МВД России отметил, что этот день много значит для тех, кто силы, знания и талант отдает своей малой родине.

- Богатый человеческий потенциал, стремление людей добросовестно трудиться являются залогом процветания и благополучия региона. Приятно видеть, как он преображается, развивается сельское хозяйство и промышленность, создается современная инфраструктура. Горжусь, что родился и вырос на Пензенской земле. Всегда с благодарностью и теплотой вспоминаю свой родной край, – сказал Владимир Колокольцев.

Министр выразил уверенность в том, что жители Пензенской области продолжат традиции созидания, впишут немало ярких страниц в ее историю, и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо России.

ИСТОЧНИК KP.RU