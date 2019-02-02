Владимир Колокольцев поздравил пензенцев с 80-летием образования региона
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на торжественном собрании, посвященном 80-летию образования Пензенской области.
Глава МВД России отметил, что этот день много значит для тех, кто силы, знания и талант отдает своей малой родине.
- Богатый человеческий потенциал, стремление людей добросовестно трудиться являются залогом процветания и благополучия региона. Приятно видеть, как он преображается, развивается сельское хозяйство и промышленность, создается современная инфраструктура. Горжусь, что родился и вырос на Пензенской земле. Всегда с благодарностью и теплотой вспоминаю свой родной край, – сказал Владимир Колокольцев.
Министр выразил уверенность в том, что жители Пензенской области продолжат традиции созидания, впишут немало ярких страниц в ее историю, и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо России.
ИСТОЧНИК KP.RU