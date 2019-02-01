Мордовия вошла в пятерку регионов-лидеров по приросту производства мяса птицы

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-01T17:10:42+03:00

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Республика Мордовия вошла в число пяти российских регионов, в которых достигнут наивысший прирост производства мяса птицы. По данным Минсельхоза России, в прошлом году по Российской Федерации в целом производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств превысило шесть миллионов тонн. Вклад птицеводов Мордовии в эту цифру составил почти 223 тысячи тонн мяса птицы. По информации Минсельхоза Мордовии, производство мяса птицы в республике в 2018 году составило 107,7% или плюс почти 16 тысяч тонн.

- У животноводства республики масштабные планы, которые связаны с реализацией новых инвестиционных проектов. Мы рассчитываем, что через пять лет производство мяса в республике вырастет еще минимум в два раза. Мощности животноводческих комплексов, которые возводятся сейчас и которые начнут строиться в ближайшее время, позволят это сделать, - подчеркнул глава региона Владимир Волков.

В республиканском Минсельхозе уверены, что рост производства мяса птицы в Мордовии продолжится, ведь на подходе запуск ещё одной птицеводческой площадки в с. Масловка Лямбирского района, который запланирован на конец этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU