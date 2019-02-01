2019-02-01T16:59:40+03:00
Общество

Владимир Колокольцев вручил награды пензенским ветеранам органов внутренних дел

Глава МВД прибыл в Пензенскую область с рабочим визитом
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: МВД РФФОТО: МВД РФ
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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, министр провел оперативное совещание с руководством регионального управления.

В завершение мероприятия Глава МВД России вручил ведомственные награды ветеранам органов внутренних дел Пензенской области.

- Среди награжденных - полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2014 году, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника, - добавила Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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