Владимир Колокольцев вручил награды пензенским ветеранам органов внутренних дел
Глава МВД прибыл в Пензенскую область с рабочим визитом
ФОТО: МВД РФ
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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, министр провел оперативное совещание с руководством регионального управления.
В завершение мероприятия Глава МВД России вручил ведомственные награды ветеранам органов внутренних дел Пензенской области.
- Среди награжденных - полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2014 году, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника, - добавила Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU