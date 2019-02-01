Пензенец во время драки ранил приятеля осколком зеркала
Мужчину с раной на шее госпитализировали
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Вчера вечером отдых компании из пяти человек был омрачен дракой. Пензенцы выпивали в одной из квартир дома на улице Клары Цеткин. Неожиданно между двумя мужчинами на почве ревности вспыхнула ссора. Началась драка, в ходе которой один из участников разбил зеркало, а после один из мужчин пырнул второго в шею осколком.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что один из гостей, воспользовавшись суматохой, украл мобильный телефон.
Пострадавший был направлен в больницу, подозреваемых передали в руки полиции для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU