Пензенское Законодательное Собрание посетил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-01T15:02:18+03:00

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В ходе официального визита стороны обменялись памятными подарками и обсудили вопросы взаимодействия в рамках парламентской деятельности. В частности, речь шла о работе Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО. Валерий Лидин рассказал об итогах проведения Дней Пензенской области в Совете Федерации, где принимали активное участие депутаты Законодательного Собрания.

- С большим интересом ознакомился с деятельностью законодателей Пензенской области и их условиями работы. Впечатлен! История, традиции разных поколений трудолюбивых пензенцев трепетно сохраняются и в парламенте области. Желаю успехов, удачи в достижении целей во имя всех жителей братской, многонациональной области, - оставил запись в книге отзывов глава парламента Республики Татарстан.

Фарид Мухаметшин сегодня посетит Среднюю Елюзань - одно из самых больших татарских сёл в Европе, а во второй половине дня примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию со дня образования Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU