Полпред Президента в ПФО посетил пензенский «Дом Вероники»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-01T14:56:06+03:00

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Сегодня в Пензе прибыл полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В рамках рабочей поездки он посетил несколько учреждений, первым из которых стал «Дом Вероники» - пансионат для людей с ограниченными возможностями. Иван Белозерцев и Игорь Комаров осмотрели жилые и подсобные помещения, творческие мастерские, пообщались с жителями «Дома Вероники».

Директор организации «Благовест» (под чьим патронажем и работает «Дом Вероники») Мария Львова-Белова рассказала гостям о ходе реализации еще одного проекта по социальной адаптации молодых инвалидов - арт-поместье «Новые берега», в котором люди с разной формой инвалидности будут социализироваться, работать, заниматься хобби и учиться.

- Отрадно, что здесь уделяется внимание людям с ограничениями по здоровью. Необходимо, чтобы эта площадка стала нужной и полезной не только для Пензенской области и Приволжского федерального округа, но и для всей России, - отметил Игорь Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU