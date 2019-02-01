В Пензенской области заработала «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание

СЕГОДНЯ 13:09 2019-02-01T13:09:07+03:00

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Сегодня в Пензе начал работу колл-центр по вопросам перехода на цифровое вещание. Многоканальный телефон 700-758 (код для жителей области 8-8412) будет работать в будние дни с 9 до 18 часов.

Позвонив по этому номеру, жители региона смогут не только задать свои вопросы о цифровом телевидении, но и получить помощь в настройке приемника от волонтеров.

Кроме того, для малоимущих жителей Пензенской области предусмотрены компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования для приема цифрового сигнала. По вопросам компенсаций необходимо обращаться в Центры социальной помощи населению по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU