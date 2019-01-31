2019-01-31T18:43:27+03:00
Происшествия

Житель Торбеево признан виновным в убийстве знакомого

Приговор суда в законную силу не вступил
Анна ЧЕРНАЯ
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43-летний житель Торбеево признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что 31 октября прошлого года он и его 39-летний знакомый выпивали. Вспыхнула ссора, и мужчина схватился за нож и нанес им собутыльнику 30 ударов. Пострадавший скончался на месте преступления.

Свою вину обвиняемый признал полностью. В ходе допроса он пояснил следователям, что ссора между ними возникла из-за того, что потерпевший стал оскорблять обвиняемого и его родственников.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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