В Пензе продолжается демонтаж новогодних инсталляций

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-31T16:53:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На площади Ленина завершился демонтаж главной елки города. Ответственные службы привели в порядок территорию, освободив ее для проведения других мероприятий.

Новогодние инсталляции демонтировали в других частях города, остались только те объекты, которые могут круглогодично использоваться для создания праздничной атмосферы. Например, световые консоли , которые установили в конце прошлого года на улицах Лермонтова, Терновского, Кирова, Свердлова, Калинина, Антонова, Суворова, Коммунистическую.

Как отметил мэр города Виктор Кувайцев, в эти праздники не было зафиксировано случаев вандализма или воровства новогодних элементов, что говорит о понимании и высоком уровне социальной ответственности жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU