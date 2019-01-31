2019-01-31T16:53:12+03:00
Общество

В Пензе продолжается демонтаж новогодних инсталляций

Анна ЧЕРНАЯ
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На площади Ленина завершился демонтаж главной елки города. Ответственные службы привели в порядок территорию, освободив ее для проведения других мероприятий.

Новогодние инсталляции демонтировали в других частях города, остались только те объекты, которые могут круглогодично использоваться для создания праздничной атмосферы. Например, световые консоли , которые установили в конце прошлого года на улицах Лермонтова, Терновского, Кирова, Свердлова, Калинина, Антонова, Суворова, Коммунистическую.

Как отметил мэр города Виктор Кувайцев, в эти праздники не было зафиксировано случаев вандализма или воровства новогодних элементов, что говорит о понимании и высоком уровне социальной ответственности жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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