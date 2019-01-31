В Пензе продолжают убирать завалы на дорогах

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-31T16:31:44+03:00

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Сегодня во время совещания в мэрии директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев рассказал об уборке города после снегопадов.

Вчера на уборку улиц вышли 102 единицы техники. Ночью магистрали чистили 105 спецмашин. За сутки с городских дорог было убрано 8164 кубометра снега. Работы велись на улицах Баумана, Терновского, Карпинского. 50 самосвалов вывозили снег с улиц Володарского, Калинина, Баумана, Терновского, Толстого, Бакунина, Чехова, в районе Привокзальной площади и проспекта Победы.

Днем 31 января очисткой и обработкой дорог занимались 97 спецмашин МУПа.

ИСТОЧНИК KP.RU