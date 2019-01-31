В Пензе приведут в порядок стоянки возле школ
Мэр рассказал, что многие родители испытывают неудобства, когда привозят или забирают детей.
- Территории у многих школ сейчас больше напоминают круглосуточную парковку. Родителям сложно подъехать и высадить детей. У коммунальных служб тоже возникают проблемы при чистке снега. Надо наводить порядок , разрабатывать схемы организации дорожного движения по прилегающим проездам, чтобы утром там можно было спокойно высадить детей, - отметил Виктор Кувацев.
Эту проблему, по мнению руководителя ведомства, эффективно решили на улице Лермонтова и Привокзальной площади:
- Здесь установили знаки, запрещающие парковку с 23.00 до 6.00, в этот период техника приезжает и свободно проводит уборку территории. В районе школ следует сделать подобным образом - ограничить стоянку в ночное время, чтобы водители не бросали машины, и не было так называемых «подснежников».
ИСТОЧНИК KP.RU