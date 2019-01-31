В Пензе приведут в порядок стоянки возле школ

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-31T16:29:08+03:00

Глава администрации Виктор Кувайцев поднял этот и другие вопросы в ходе совещания в четверг

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Мэр рассказал, что многие родители испытывают неудобства, когда привозят или забирают детей.

- Территории у многих школ сейчас больше напоминают круглосуточную парковку. Родителям сложно подъехать и высадить детей. У коммунальных служб тоже возникают проблемы при чистке снега. Надо наводить порядок , разрабатывать схемы организации дорожного движения по прилегающим проездам, чтобы утром там можно было спокойно высадить детей, - отметил Виктор Кувацев.

Эту проблему, по мнению руководителя ведомства, эффективно решили на улице Лермонтова и Привокзальной площади:

- Здесь установили знаки, запрещающие парковку с 23.00 до 6.00, в этот период техника приезжает и свободно проводит уборку территории. В районе школ следует сделать подобным образом - ограничить стоянку в ночное время, чтобы водители не бросали машины, и не было так называемых «подснежников».

ИСТОЧНИК KP.RU