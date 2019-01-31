2019-01-31T16:18:38+03:00
Общество

В Саранске прошли первые в этом году крупные учения

В них приняли участие сотрудники МЧС и служб жизнеобеспечения
Алиса НЕВСКАЯ
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В среду в Саранске прошли первые в этом году гарнизонные пожарно-тактические учения. Местом их проведения стало ООО «ИнБев Трейд» в пригородном поселке Ялга. Это пивоваренное предприятие является одним из крупнейших объектов промышленности Мордовии.

Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки в актовом зале на четвертом этаже здания вспыхнул пожар. Сотрудники предприятия вызвали спецслужбы и начали эвакуацию людей из здания. Самостоятельные попытки потушить пожар ничего не дали: огонь распространился и его тушением занялись прибывшие на место происшествия пожарные.

От МЧС на учения привлекались подразделения пяти пожарно-спасательных частей и Саранского поисково-спасательного отряда. Было задействовано десять единиц техники с личным составом – шесть автоцистерн, два штабных автомобиля, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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