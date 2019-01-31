В Пензе из-за анонимных звонков эвакуировали несколько учреждений

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-31T12:23:07+03:00

Однако информация не подтвердилась

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Вчера на телефонные номера сразу нескольких организация города поступили звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Пензенской области, в целях безопасности сотрудников и посетителей учреждений эвакуировали.

По результатам проверки информация о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Расследование инцидента будет в дальнейшем осуществляться в соответствии с компетенцией правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU