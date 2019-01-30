В Совете Федерации завершились Дни Пензенской области
- Мы продуктивно провели время, - констатировал губернатор. – Практически все наши предложения нашли понимание и поддержку.
В числе наиболее важных проектов в сфере здравоохранения губернатор назвал строительство в Пензенской области онкологического центра. К возведению объекта приступят в следующем году.
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин подчеркнул, что большинство инициатив региона встречают положительный отклик в Совете Федерации.
- Мы тесно сотрудничаем в плане законодательных инициатив, - отметил он. – Что касается поддержки здравоохранения, одобрение получил целый комплекс мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU