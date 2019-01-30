В Совете Федерации завершились Дни Пензенской области

СЕГОДНЯ 18:32 2019-01-30T18:35:51+03:00

О результатах работы делегации пензенского региона в верхней палате российского парламента рассказал Иван Белозерцев

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- Мы продуктивно провели время, - констатировал губернатор. – Практически все наши предложения нашли понимание и поддержку.

В числе наиболее важных проектов в сфере здравоохранения губернатор назвал строительство в Пензенской области онкологического центра. К возведению объекта приступят в следующем году.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин подчеркнул, что большинство инициатив региона встречают положительный отклик в Совете Федерации.

- Мы тесно сотрудничаем в плане законодательных инициатив, - отметил он. – Что касается поддержки здравоохранения, одобрение получил целый комплекс мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU