Мордовия планирует стать самым крупным производителем роз в России

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-30T16:49:15+03:00

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Сегодня в Мордовии выращиваются каждые 12 из 100 российских роз. При этом республика предлагает более 40 разновидностей этих цветов. Ежедневный срез роз составляет более 100 тысяч в день.

Большие надежды возлагаются на высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию роз с использованием голландских технологий — АО «Мир цветов». Комплекс оснащен оборудованием нидерландской фирмы Dalsem B.V. Сегодня на его площадках построено 5 теплиц на площади 15 гектар. В прошлом году выращено 34,1 млн роз.

- По сути, в республике создана новая отрасль сельского хозяйства - цветоводство, отвечающая самым современным мировым требованиям и являющаяся лидером по данному профилю в России. Руководство республики продолжит поддерживать развитие цветоводства в Мордовии. Более того, наша принципиальная позиция – строить новые предприятия в районах, в том числе и отдаленных от столицы региона, чтобы создавались новые рабочие места, - подчеркнул Глава республики Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU