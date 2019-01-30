2019-01-30T13:20:11+03:00
Происшествия

В Саранске из-за электронных писем эвакуировали несколько учреждений

Угроза оказалась ложной
Елизавета АНТОНОВА
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Сегодня в Саранске на адреса сразу нескольких учреждений здравоохранения, образования, торговли и т.д. пришли электронные письма с террористическими угрозами. По информации пресс-службы городской администрации, в целях безопасности, всех посетителей и сотрудников организаций эвакуировали, а сами здания проверили. Как выяснилось, угрозы были ложными.

«Лица, причастные к подобным преступным проявлениям, должны понимать, что за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных общественно опасных последствий, статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность», - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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