2019-01-30T11:54:16+03:00
Происшествия

Пензенская полиция разыскивает двух мужчин, обокравших пожилую женщину

Жертвой злоумышленников стала 85-летняя пенсионерка
Анна ЧЕРНАЯ
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Она сообщила, что вчера днем в ее квартиру на улице Тарханова под предлогом проверки батарей отопления зашли неизвестные. После их ухода пожилая женщина обнаружила пропажу 50 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых.

Приметы разыскиваемых:

- кавказской внешности, на вид 25-30 лет, рост 160-165 см, плотное телосложение;

- на вид 25-30 лет, рост 180 см, худощавое телосложение. Был одет в темную куртку, серые брюки, темную шапку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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