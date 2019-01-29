В Саранске на карантин закрыли девять классов
Уровень заболеваемости ОРВИ в учебных заведениях составляет пять процентов
Изменить размер текста:
Вчера на планерке в городской мэрии обсудили ситуацию в саранских школах.
- На карантине находятся девять классов в школах № 1, 6, 12, 19, 23, 40. В детских садах отмечается незначительный рост заболеваемости, но закрытых на карантин групп нет, - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике – начальник управления образования Оксана Шуляпова.
ИСТОЧНИК KP.RU