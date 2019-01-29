В Саранске на карантин закрыли девять классов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-29T18:07:19+03:00

Уровень заболеваемости ОРВИ в учебных заведениях составляет пять процентов

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Вчера на планерке в городской мэрии обсудили ситуацию в саранских школах.

- На карантине находятся девять классов в школах № 1, 6, 12, 19, 23, 40. В детских садах отмечается незначительный рост заболеваемости, но закрытых на карантин групп нет, - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике – начальник управления образования Оксана Шуляпова.

ИСТОЧНИК KP.RU