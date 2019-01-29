Пензенская область входит в тройку самых безопасных регионов в ПФО
Пензенские правоохранители подвели итоги деятельности в прошлом году. Гостем встречи стал Иван Белозерцев. Обращаясь к участникам заседания, губернатор с гордостью отметил, что Пензенская область остается регионом с относительно низким уровнем преступности.
- Статистика прошлого года подтверждает сохранение этой позиции. В Приволжском федеральном округе наша область по указанному показателю входит в тройку самых безопасных субъектов РФ, - уточнил Иван Белозерцев. - Несомненно, это является результатом совместной работы всех государственных органов власти в регионе.
Также Иван Белозерцев назвал актуальным раскрытие преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий:
- Я готов оказать поддержку в обеспечении необходимыми программами и техникой подразделений, работающих в указанном направлении. А также в организации для профильных сотрудников обучающих семинаров.
ИСТОЧНИК KP.RU