2019-01-29T17:34:20+03:00
Общество

Пензенская область входит в тройку самых безопасных регионов в ПФО

Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев во время заседания коллегии Управления МВД России
Анна ЧЕРНАЯ
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Иван Белозерцев назвал актуальным раскрытие преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий.Иван Белозерцев назвал актуальным раскрытие преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Пензенские правоохранители подвели итоги деятельности в прошлом году. Гостем встречи стал Иван Белозерцев. Обращаясь к участникам заседания, губернатор с гордостью отметил, что Пензенская область остается регионом с относительно низким уровнем преступности.

- Статистика прошлого года подтверждает сохранение этой позиции. В Приволжском федеральном округе наша область по указанному показателю входит в тройку самых безопасных субъектов РФ, - уточнил Иван Белозерцев. - Несомненно, это является результатом совместной работы всех государственных органов власти в регионе.

Также Иван Белозерцев назвал актуальным раскрытие преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий:

- Я готов оказать поддержку в обеспечении необходимыми программами и техникой подразделений, работающих в указанном направлении. А также в организации для профильных сотрудников обучающих семинаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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