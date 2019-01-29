2019-01-29T17:11:46+03:00
Происшествия

В Инсарском районе Мордовии в своем доме сгорел местный житель

По словам соседей, мужчина часто был нетрезв
Елизавета АНТОНОВА
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Сегодня в Мордовии произошел восьмой с начала года пожар с жертвами. ЧП случилось в селе Кочетовка Инсарского района. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательную службу утром. На улице Советская горел деревянный жилой дом, принадлежащий мужчине 1966 года рождения.

Прибывшие на вызов сотрудники пожарно-спасательной части №15 обнаружили в доме труп хозяина дома. Погибший, со слов соседей, не работал, регулярно употреблял алкоголь, курил. Накануне пожара также был нетрезв. Скорее всего, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

Стоит отметить, что этот пожар по своим обстоятельствам похож на остальные, которые уже произошли в этом году: 27 января - в Самозлейке Ковылкинского района, 23 января - в Лобасках Атяшевского района, 20 января - в Пурдошках Темниковского района. Все эти происшествия объединяет факт, что огонь вспыхивал в частных сельских домах, где проживали одинокие мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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