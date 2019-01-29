2019-01-29T16:59:59+03:00
Общество

Неравнодушный пензенец помог трехлетнему ребенку вернуться домой

Мать малыша не заметила, как он покинул квартиру
Алиса НЕВСКАЯ
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Вчера в Пензе в правоохранительные органы поступил интересный звонок. Мужчина на том конце провода сказал, что живет на улице Антонова, и только что обнаружил в лифте своего дома трехлетнего ребенка в одном нижнем белье. Боясь, что ребенок замерзнет, пензенец забрал его домой и сразу же позвонил стражам порядка.

На место выехали сотрудники Росгвардии. На вопросы мальчик не отвечал, однако смог назвать свое имя. Стражи порядка решили осмотреть подъезд и попробовать отыскать родителей ребенка. В тамбуре на шестом этаже росгвардейцы увидели обеспокоенную женщину, которая сразу сообщила, что ищет своего сына.

- Я уложила его спать и сама случайно заснула, - пояснила мать ребенка. - Видимо, он встал, увидел незапертую дверь, и вышел из квартиры. Когда я проснулась и увидела пустую кроватку, то сразу же отправилась его искать.

Сотрудники Росгвардии передали маме потерявшегося ребенка, а также выразили благодарность мужчине, принявшему активное участие в судьбе малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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