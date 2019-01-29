За последний квартал прошлого года в Пензенской области изъяли 52 фальшивых купюры

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-29T16:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Фальшивомонетчики не дремлют: в последнем квартале прошлого года в Пензенской области выявили 52 поддельных купюры. Как свидетельствуют данные Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России, это на 13 с небольшим процентов меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

В период с октября по декабрь было обнаружено 34 поддельных билета Банка России номиналом 5000 рублей, 11 тысячерублевых, три сторублевых банкноты и одна фальшивая купюра номиналом 500 рублей. Также банки, работающие на территории Пензенской области, впервые выявили две поддельные банкноты достоинством 2000 рублей. Кроме того, в четвертом квартале в Отделение поступило одно сообщение о выявлении фальшивой купюры номиналом 100 долларов США.

Банковские сотрудники просят горожан быть бдительными и проверять не менее трех защитных признаков подлинности купюр.

ИСТОЧНИК KP.RU