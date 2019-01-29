Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы напоминает
Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Пензы напоминает о необходимости оплаты задолженности по имущественным налогам (земельный, транспортный налоги, налог на имущество физических лиц).
Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для его принудительного взыскания, а также дополнительной имущественной ответственности в виде взыскания пеней, судебных расходов и исполнительского сбора.
Проверить наличие или отсутствие задолженности можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru или в налоговой Инспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU