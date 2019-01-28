1 февраля в Пензе стартует зимняя школа «ДомInno»

28 Янв. 18:22 2019-01-28T18:22:11+03:00

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В пятницу вУчилище олимпийского резерва Пензенской области стартует зимняя школа «ДомInno». Ее участниками станут победители интернет-конкурса «Новатор_Web», которые четыре дня будут участвовать в мастер-классах по разным направлениям подготовки.

Итогом зимней школы станут зачетные работы участников по профильному направлению. Презентация итоговых работ состоится на церемонии закрытия «ДомInno» - 4 февраля в 11:30.