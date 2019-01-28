Пензенская Росгвардия подвела итоги работы в прошлом году

28 Янв. 17:25 2019-01-28T17:25:29+03:00

А также составила план на этот

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В служебном совещании приняли участие начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Белов и его заместители, руководители структурных подразделений управления, а также представители законодательных и правоохранительных структур региона.

Одной из ключевых тем выступления начальника управления Росгвардии по Пензенской области стала деятельность ведомства по осуществлению государственного контроля в сфере оборота оружия.

- Подразделения лицензионно-разрешительной работы существенно усилили систему контроля за деятельностью стрелковых объектов-тиров, были упорядочены подходы к контролю мероприятий в отношении юридических лиц с особыми уставными задачами. В подразделениях лицензионно-разрешительной работы на учете стоят около 27 тысяч граждан, которые владеют 41 тысячей единиц оружия. За прошлый год стражи порядка изъяли 1742 единицы гражданского оружия и почти две тысячи боеприпасов к нему. В подразделения ЛРР поступило свыше 17 тысяч обращений на оказание государственных услуг, из них 16 тысяч в электронном виде - это более 91 процента, - подчеркнул Игорь Белов.

Согласно приведенной статистике, в прошлом году сотрудники Росгвардии совершили 2267 выездов по заявкам и выявили 46 лиц, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления.

Личный состав СОБР и ОМОН принял участие в 895 специальных мероприятиях, в ходе которых задержано 49 лица, подозреваемых в совершении преступлений. Специалистами инженерного подразделения ОМОН осуществлено 247 выездов с целью проверки информации об обнаружении гражданами взрывоопасных или бесхозных предметов. В ходе данных выездов на территории Пензенской области успешно обезврежено три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В завершение совещания отличившиеся сотрудники и военнослужащие были награждены почетными грамотами и благодарностями.