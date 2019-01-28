2019-01-28T16:56:51+03:00
Общество

В Саранске начали готовиться к весеннему паводку

Мероприятия и профилактику обсудили в городской мэрии
Елизавета АНТОНОВА
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Глава Саранска Петр Тултаев поручил начать подготовку к паводку.

- Скоро весна, и судя по всему, паводок будет сильный. Нужно начать подготовку заранее. Особенно это касается Октябрьского района Саранска. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС РФ по РМ необходимо посетить поселки и села городского округа и оценить ситуацию. Пристальное внимание уделите территории вокруг инфекционной больницы: там заранее нужно расчистить обводной канал. Обязательно необходимо проверить шандоры на реке Инсар, чтобы в нужное время не было проблем с их открыванием, - распорядился Петр Тултаев.

Глава Саранска также акцентировал внимание на том, что жителям района Посоп необходимо заранее позаботиться и застраховать свое имущество.

- Сейчас там активно все застраивается, но не все жители знают, что никакие законы не предусматривают компенсацию за порчу имущества во время половодья, - подчеркнул Петр Тултаев.

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