В Мордовии 12-летняя девочка задохнулась угарным газом в собственной ванне

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-28T12:44:22+03:00

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В Мордовии устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего ребенка. По данным следствия, в пятницу вечером девочка зашла в ванную комнату, где работала настенная газовая колонка, пока ее мать укладывала спать второго ребенка. Чуть позже женщина спохватилась, что дочери слишком долго нет, и обнаружила ее на полу без признаков жизни. По предварительным данным, причиной гибели девочки явилось отравление угарным газом.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Расследование уголовного дела продолжается.