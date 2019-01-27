В Пензе прошли мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

27 Янв. 19:33 2019-01-27T19:33:58+03:00

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Почетными гостями мероприятия стали ленинградцы, эвакуированные в Пензу в годы войны и оставшиеся здесь жить.

- Блокада продолжалась 872 дня. И каждый ее день был отмечен подвигами простых людей, примерами мужества, самопожертвования и героизма, - отметил губернатор. - Жители блокадного Ленинграда стали для нас образцом величайшего мужества и человеческого достоинства, любви к Родине, умения выстоять даже в тяжелейшей ситуации, невероятной веры. Мы должны помнить подвиг ленинградцев, участников Великой Отечественной войны и трудового фронта, укреплять экономику, вкладывать свои силы в развитие армии, чтобы никто никогда не мог переступить границы Российской Федерации.

Участники митинга почтили героев и жертв блокады минутой.