2019-01-27T19:33:58+03:00
Общество

В Пензе прошли мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

В торжественном митинге принял участие губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почетными гостями мероприятия стали ленинградцы, эвакуированные в Пензу в годы войны и оставшиеся здесь жить.

- Блокада продолжалась 872 дня. И каждый ее день был отмечен подвигами простых людей, примерами мужества, самопожертвования и героизма, - отметил губернатор. - Жители блокадного Ленинграда стали для нас образцом величайшего мужества и человеческого достоинства, любви к Родине, умения выстоять даже в тяжелейшей ситуации, невероятной веры. Мы должны помнить подвиг ленинградцев, участников Великой Отечественной войны и трудового фронта, укреплять экономику, вкладывать свои силы в развитие армии, чтобы никто никогда не мог переступить границы Российской Федерации.

Участники митинга почтили героев и жертв блокады минутой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенский колледж признан лучшим в стране
Восстановление сгоревшего дома на улице Брестской практически завершилось
У участника драки на улице Московской при задержании обнаружили наркотики
27 января в Саранске перекроют часть улицы Энгельса
В воскресение саранские автобусы № 20 и 34 изменят маршруты
Пензенцев будут приглашать на диспансеризацию индивидуально
Пензенская область заняла второе место в ПФО по индексу промышленного производства
В Пензе заработал еще один цифровой маммограф
Пензенская спортсменка взяла «бронзу» на международном турнире по боксу
В пензенском правительстве наградили талантливую молодежь
Пензенская полиция разыскивает подозреваемых в краже денег из квартиры пенсионера
Федеральные трассы Пензенской области чистят более 120 единиц спецтехники
Мордовия вошла в пятерку лучших регионов по эффективности политического управления
Пензенский «Бессмертный полк» в этом году пройдет по другому маршруту
На трассе М-5 ограничили движение из-за ДТП
Сотрудники Росгвардии обнаружили ружье в брошенном автомобиле в Каменке